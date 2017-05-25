Курды предложили ИГИЛ сдать Ракку до конца месяца

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Ракка, 25 мая. «Сирийские демократические силы» призвали боевиков сдать город до конца мая.

Курдские формирования, входящие в состав «Сирийских демократических сил» находятся на подступах к неофициальной столице террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Предложение о капитуляции в течение 10 дней уже было озвучено 15 мая, однако по просьбе местных жителей срок действия предложения был продлен до 31 мая.

«Сирийские демократические силы» гарантировали сохранность жизни боевикам «Халифата» и членам их семей. Террористы смогут эвакуироваться в сирийскую провинцию Идлиб, отмечает сирийский источник.

* Организация запрещена на территории РФ.