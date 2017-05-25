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Новости Сирии
Курды предложили ИГИЛ сдать Ракку до конца месяца

Курды предложили ИГИЛ сдать Ракку до конца месяца

13:46  25 Мая 2017
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Курды предложили ИГИЛ сдать Ракку до конца месяца

Ракка, 25 мая. «Сирийские демократические силы» призвали боевиков сдать город до конца мая.

Курдские формирования, входящие в состав «Сирийских демократических сил» находятся на подступах к неофициальной столице террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Предложение о капитуляции в течение 10 дней уже было озвучено 15 мая, однако по просьбе местных жителей срок действия предложения был продлен до 31 мая.

Курды предложили ИГИЛ сдать Ракку до конца месяца

«Сирийские демократические силы» гарантировали сохранность жизни боевикам «Халифата» и членам их семей. Террористы смогут эвакуироваться в сирийскую провинцию Идлиб, отмечает сирийский источник.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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