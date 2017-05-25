Спасательный круг не помог: младенец утонул в ванночке в Подмосковье

В Избранное

Скопировать

Москва, 25 мая. Трехмесячный младенец утонул в ванночке, когда его мать отлучилась на кухню, чтобы разогреть ужин.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, трагедия произошла в подмосковной Ивантеевке накануне вечером. 36-летняя женщина купала своих сыновей трех лет и трех месяцев. На младшем ребенке был спасательный круг, однако он не спас новорожденного от утопления.

По факту происшествия проводится проверка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».