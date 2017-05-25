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Происшествия
Спасательный круг не помог: младенец утонул в ванночке в Подмосковье

Спасательный круг не помог: младенец утонул в ванночке в Подмосковье

14:28  25 Мая 2017
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Спасательный круг не помог: младенец утонул в ванночке в Подмосковье

Москва, 25 мая. Трехмесячный младенец утонул в ванночке, когда его мать отлучилась на кухню, чтобы разогреть ужин.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, трагедия произошла в подмосковной Ивантеевке накануне вечером. 36-летняя женщина купала своих сыновей трех лет и трех месяцев. На младшем ребенке был спасательный круг, однако он не спас новорожденного от утопления.

По факту происшествия проводится проверка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Катерина Михайлиди
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