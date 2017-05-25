Россельхознадзор рассказал, какие турецкие продукты смогут вернуться на российский рынок

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Быково (Московская область), 25 мая. После отмены российских торговых ограничений турецкие производители сельхозпродукции, к которым Россельхознадзор не имел претензий, могут начать поставки в Россию. Об этом заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

Поставки турецкой продукции, которая не попадала под действие российских санкций, будут разрешены «автоматически», пообещал Данкверт. Что касается проверок, то представители Россельхознадзора проведут инспекции только по тем видам турецкой продукции, к которым у ведомства имелись претензии.

«Возвращается то, что не имело наших претензий, и медленнее возвращается то, что имело претензии. То, что у нас было, в том числе томаты — они с претензиями. В томатах была томатная моль, тот же трипс. И по огурцам», — обрисовал ситуацию Данкверт в кулуарах публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Россельхознадзора.

Напомним, 22 мая Россия и Турция подписали соглашение о взаимном снятии торговых ограничений. Тем не менее, поставки турецких томатов в Россию по-прежнему под запретом.