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Общество
Рогозин призвал «вооружить до зубов» Росгвардию

Рогозин призвал «вооружить до зубов» Росгвардию

14:50  25 Мая 2017
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Рогозин призвал «вооружить до зубов» Росгвардию

Москва, 25 мая. Росгвардия должна быть «вооружена до зубов» самым передовым оружием, чтобы противостоять угрозам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Сегодня в ходе форума «День передовых технологий правоохранительных органов» представитель отечественного правительства Дмитрий Рогозин прокомментировал вопрос вооружения Росгвардии, отметив, что службу необходимо оснастить лучшим оружием. «Росгвардия должна быть вооружена до зубов, и не просто до зубов, но самым высококачественным вооружением, прежде всего нелетальными средствами вооружения, которые позволят решать задачи, связанные с противодействием внутренним угрозам без применения жесткой силы», — пояснил вице-премьер.

По словам Рогозина, это задача непростая, но отечественный ОПК заинтересован в поддержке нацгвардии. Отметим, что сегодня в Красноармейске проходит форум, на полях которого Росгвардия и сотрудники МВД опробуют новую технику, чтобы затем отобранное вооружение перешло в ряды силовых служб. 

Рогозин призвал «вооружить до зубов» Росгвардию

Ирина Селезнева
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