Назван виновник гибели нескольких украинцев под Великим Новгородом

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Москва, 25 мая. Минивэн Renault trafic, попавший в жуткую аварию под Великим Новгородом, принадлежал погибшему водителю, гражданину Украины. По последним данным, именно он является виновником ДТП.

Мужчина, по неустановленной пока причине, вылетел на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с фурой, уточнил источник в правоохранительных органах. Большегруз с госномерами Казахстана перевозил 20 тонн бананов.

Все погибшие в ДТП — совершеннолетние мужчины. «Но один по внешности — азиат, остальные — славяне. Пятеро точно являются гражданами Украины, личность шестого устанавливается", - добавил собеседник ФАН. Все они находились в салоне Renault trafic. Водитель большегруза не пострадал.