Пострадавшие на производстве жители Башкирии получили новые автомобили

В Избранное

Скопировать

Уфа, 25 мая. Жители Башкирии, которые в разные времена получили серьезные травмы на производствах, стали обладателями новых Lada Granta. Ключи от 21 автомобиля были выданы представителями Фонда социального страхования (ФСС).

Такое правило — предоставлять транспорт инвалидам как средство для реабилитации и адаптации к жизни — действует уже 16 лет. За это время было выдано свыше тысячи машин.

При этом каждые семь лет ФСС меняет старый автомобиль на новый. А за этот срок его владелец имеет право на бесплатный капитальный ремонт средства передвижения.