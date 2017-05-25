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Пострадавшие на производстве жители Башкирии получили новые автомобили

Пострадавшие на производстве жители Башкирии получили новые автомобили

13:41  25 Мая 2017
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Пострадавшие на производстве жители Башкирии получили новые автомобили

Уфа, 25 мая. Жители Башкирии, которые в разные времена получили серьезные травмы на производствах, стали обладателями новых Lada Granta. Ключи от 21 автомобиля были выданы представителями Фонда социального страхования (ФСС).

Такое правило — предоставлять транспорт инвалидам как средство для реабилитации и адаптации к жизни — действует уже 16 лет. За это время было выдано свыше тысячи машин.

Пострадавшие на производстве жители Башкирии получили новые автомобили

При этом каждые семь лет ФСС меняет старый автомобиль на новый. А за этот срок его владелец имеет право на бесплатный капитальный ремонт средства передвижения.

Алексей Громов
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