Путин призвал не забывать трагические страницы истории

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Москва, 25 мая. Президент Путин принял участие в открытии нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Земли Русской в московском Сретенском монастыре. В своей речи президент отметил, что открытие этого храма олицетворяет собой примирение и напоминание о тех, кто пострадал в «эпоху богоборчества».

«Мы должны помнить и светлые, и трагические страницы истории, учиться воспринимать ее целиком, объективно, ничего не замалчивая. Только так возможно в полной мере понять и осмыслить уроки, которые нам преподносит прошлое», — заявил Владимир Путин, отметив символичность того факта, что храм, посвященный тем, кто пострадал от репрессий в годы советской власти, открывается в год столетия Октябрьской революции.

По словам президента, церемония открытия нового храма в Сретенском монастыре важна не только для православных, но и для российского общества в целом.

В церемонии открытия храма Воскресения Христова и Новомучеников и исповедников Земли Русской принимал также участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В новый храм будут перенесены мощи священномученика Иллариона, репрессированного советской властью.