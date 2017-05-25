Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за грозы и мощного ветра

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Москва, 25 мая. В Москве сегодня объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды. Об этом сообщили в столичном метеобюро.

Синоптики прогнозируют с полудня до трех часов дня мощный ветер с порывами 15 м/с и выше, а также местами грозу. К вечеру в столице ожидаются осадки (до 4 мм). Столбики термометров сегодня днем поднимутся до 21 градуса, сообщает «Интерфакс».

Ранее синоптики уже предупреждали москвичей об ухудшении погодных условий в конце недели. По прогнозам специалистов, в четверг и пятницу пройдут ливни, а в субботу похолодает до 12 градусов. В воскресенье ночью ожидается мокрый снег.