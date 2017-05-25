Новосибирские нейрохирурги спасли жизнь малышу с опухолью головного мозга, размером с куриное яйцо

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Врачи клиники Мешалкина провели ювелирную высокотехнологичную операцию четырехлетнему мальчику с огромной опухолью головного мозга. Операция прошла удачно, у врачей самые благоприятные прогнозы. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Анна заметила, что с четырехлетним сынишкой что-то не так в конце января. Миша стал просыпаться по ночам, плакать, жаловался на то, что у него болит голова. Пришлось бежать на консультацию в детскую поликлинику. Врач-невролог прописал ребенку успокоительное. Голова болеть перестала, но через некоторое время Анна заметила у Миши проблемы со зрением — он не мог сконцентрировать взгляд в одной точке. Взволнованная мать записала сына к офтальмологу.

Во время обследования врач заподозрил у ребенка отек диска зрительного нерва, что и могло вызвать такую патологию, и посоветовал сделать магнитно-резонансную томографию (МРТ). Анна решила обратиться за медицинской помощью в ФГБУ СФБМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина. Во время обследования у мальчика обнаружили в головном мозге опухоль размером с куриное яйцо, которая располагалась в труднодоступном месте.

«Сын с каждым днем чувствовал себя все хуже и хуже: появилась слабость, тремор рук, нарушалась координация в пространстве. После МРТ мы сразу же попали на прием детскому нейрохирургу клиники, который дал нам направление на получение квоты на операцию. Медлить в такой ситуации было нельзя», — вспоминает Анна.

По статистике, новообразования в головном мозге такого размера встречаются у одного из двадцати семи тысяч детей. В клинике Мешалкина оперируют по пять-семь детей в год с таким заболеванием.

По словам нейрохирурга клиники Вячеслава Кобозева, чрезвычайно важно выявить опухолевый процесс на ранней стадии, от этого во многом зависит успешный исход операции.

«Ранняя диагностика — залог успеха, но, к сожалению, у малышей очень сложно вовремя выявить новообразование. Часто дети попадают к нам в клинику, когда новообразование уже достигло больших размеров», — прокомментировал ситуацию Вячеслав Кобозев.

По словам Анны, на оформление квоты ушло около недели. Сначала Мише провели шунтирование, чтобы устранить внутреннюю гидроцефалию, то есть избыточный объем спинномозговой жидкости в желудочках мозга. По словам Кобозева, несмотря на труднодоступность опухоли, операция прошла успешно.

«Нам удалось полностью удалить опухоль, что предполагает полное излечение от заболевания. По заключению гистологов, новообразование оказалось доброкачественным, это пилоцитарная астроцитома — самый распространенный вид опухоли у пациентов детского возраста. Поэтому ему не потребуется ни лучевая, ни химиотерапия. Прогноз у мальчика благоприятный. Через два месяца Мише сделают контрольную МРТ, и он приедет к нам на консультацию», — рассказал Кобозев.

Несмотря на то, что мальчику еще потребуется время на реабилитацию после операции, Анна уверена, что самое страшное в их с Мишей жизни уже позади.

«Когда мне первый раз показали сына в роддоме, я сразу же поняла, что вырастет настоящий мужчина, у него был очень серьезный недетский взгляд, совсем не детский», — сказала Анна.