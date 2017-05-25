Глава СБУ назвал условие, при котором он отправится с автоматом в Донбасс

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Киев, 25 мая. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что в случае его увольнения, он возьмет в руки автомат и отправится воевать в Донбасс.

По его словам, если президент Украины Петр Порошенко решит, или Верховная рада проголосует за его отставку, то он примет это решение с удовольствием, а затем возьмет свой автомат, который не сдал, и поедет в так называемую зону АТО.

Впрочем, Грицак уточнил, что тему отставки с ним на сегодняшний день никто не обсуждал.

Напомним, ранее глава украинского ведомства заявил о готовности киевских властей передать свыше 200 человек в рамках обмена пленными в Донбассе.