Евросоюз и США не имеют общей позиции по России — Туск

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Брюссель, 25 мая. У Евросоюза и Соединенных Штатов нет общей позиции по России, заявил журналистам глава Евросовета Дональд Туск после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Туск подчеркнул, что не уверен на 100%, что Евросоюз и США имеют одинаковую позицию по отношению к РФ.

В четверг прошла встреча Трампа с Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. К ним также должны присоединиться глава Европейского парламента Антонио Таяни, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини.