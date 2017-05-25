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Политика
Евросоюз и США не имеют общей позиции по России — Туск

Евросоюз и США не имеют общей позиции по России — Туск

14:04  25 Мая 2017
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Евросоюз и США не имеют общей позиции по России — Туск

Брюссель, 25 мая. У Евросоюза и Соединенных Штатов нет общей позиции по России, заявил журналистам глава Евросовета Дональд Туск после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Туск подчеркнул, что не уверен на 100%, что Евросоюз и США имеют одинаковую позицию по отношению к РФ.

Евросоюз и США не имеют общей позиции по России — Туск

В четверг прошла встреча Трампа с Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. К ним также должны присоединиться глава Европейского парламента Антонио Таяни, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини.

#россия #сша #евросоюз
Алексей Громов
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