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Общество
Гражданский мир хрупок: Путин призвал к единству российской нации

Гражданский мир хрупок: Путин призвал к единству российской нации

14:00  25 Мая 2017
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Гражданский мир хрупок: Путин призвал к единству российской нации

Москва, 25 мая. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии освящения нового храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских в Сретенском монастыре Москвы. Во время своего выступления он говорил о необходимости сохранения единства российской нации, о том, как хрупок гражданский мир.

«Мы знаем, как хрупок гражданский мир, теперь мы это знаем, мы никогда не должны забывать об этом, не должны забывать о том, как тяжело затягиваются раны раскола, и именно поэтому наша общая обязанность — сделать все от нас зависящее для сохранения единства российской нации», — заявил глава РФ.

Гражданский мир хрупок: Путин призвал к единству российской нации

Путин подчеркнул, что важно соблюдать и поддерживать в стране баланс и согласие. Опорой в этом послужат традиционные ценности. Кроме того, необходимо создавать единые цели, в основе которых должно лежать благополучие каждого россиянина в отдельности и всего государство в целом. Они будут объединять людей и помогать преодолевать разногласия.

#путин
Алексей Громов
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