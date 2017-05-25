Цепи и кольца: как армия Сирии заблокировала террористов ИГ на трассе Дамаск — Пальмира

В Избранное

Скопировать

Два дня боев в горах к югу от Пальмиры поставили террористов запрещенной группировки «Исламское государство» в крайне тяжелое положение. Подразделения сирийской армии, воспользовавшись удачным моментом, отбросили террористов с трех направлений горной гряды, в результате чего боевики оказались де-факто заблокированными в районе трассы Дамаск-Пальмира.

Как правительственные силы Сирии освобождают горные территории от террористов – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Удар в Барде

О необходимости зачистки горной гряды к югу от Пальмиры разговоры ходили уже давно. Главным образом, проблемы в данной местности были связаны с тем, что террористы «Исламского государства»* окопались на стратегических высотах в районе Хунейфаса и имели связь со своими комбатантами по контролируемой ими части трассы Дамаск — Пальмира. Однако спустя два месяца после того, как войска Сирийской Арабской Республики выбили террористов из Пальмиры, для боевиков ИГ* в Хунейфасе настали поистине черные времена.

Первый звоночек о том, что боевикам пора бы собирать вещички и бежать из гор , прозвенел 23 мая. В этот день подразделения 60-й и 67-й бригад 11-й дивизии САА восстановили контроль над позициями у вышки связи, утраченные в декабре 2016 года. Кроме того, войска освободили от боевиков над территорией бывшей растениеводческой фермой Аль-Машталь, превращенной террористами в блокпост. Падение Машталя стало для ИГИЛ* роковым: следом за блокпостом-фермой пали позиции боевиков на высотах Аль-Хадария и Джебель-Ханазир.

شاهدوا اصدقائي عمليات الجيش السوري في ريف حمص الشرقي العملية التي بدات من ثلاثة محاور يتقدم الجيش السوري وحلفاءه في البادية السورية من محور القريتين ومن جهة تدمر ومن المحور الاوسط التي تهدف العمليات هنا لتامين حماية للقوات المتقدمة من كافة المحاور نتواجد هنا في منطقة الباردة وتقدمنا خطوة بخطوة مع القوات التي تستعد الان لدخول منطقة البصيرة وبذلك تكون تشرف على منطقة خنيفيسي مكان التقاء القوات المتقدمة من باقي المحاور تم نشره بواسطة ‏‎Siba Mansour‎‏ في 24 مايو، 2017

Последним важным шагом стало установление полного контроля САА над районом Барда – самой деревней, горной грядой Джебель-Барда и окрестными территориями. Как сообщает с поля боя сирийский репортёр Сиба Мансур, сирийская армия, заняв холмы Барды, направилась в сторону горной гряды Аль-Басири, заняв одноименный поселок и ключевую развязку трассы Дамаск-Пальмира в районе.

Узел Карьятейна

Вторым направлением удара по террористам ИГ стало наступление САА вместе с союзными подразделениями Сил национальной обороны Сирии (NDF) и отрядами ливанского движения «Хезболла» от Аль-Карьятейна. На протяжении всех боев под Пальмирой город не раз становился целью атак террористов – и расширение буферной зоны вокруг города представлялось важной задачей.

Как сообщают проправительственные активисты в Twitter, 23 мая подразделения САА и союзных сил установили контроль над горной грядой Джебель-Мхасса и плотиной Эль-Карьятейна. Сама деревня Мхасса на данный момент все еще остается под контролем боевиков ИГИЛ – по данным агентства Al-Masdar News, в ее окрестностях продолжаются.

Зато расширение зоны контроля пришлось на стратегически важные высоты вдоль трассы Дамаск-Пальмира. Так, подразделения САА установили контроль над высотой 924 в районе горной гряды Аль-Баргаш, а элитное подразделение сирийских войск «Щит Каламуна» выбили боевиков из высот Джебель аль-Абасан и с холмов Аль-Бурхас.

Юг Пальмиры: кольцо сомкнулось

Впрочем, окончательно добило террористов ИГ наступление сирийской армии на юге от Пальмиры – вдоль трассы на Дамаск. Начав свой путь от горы Джебель-аль-Афтар, подразделения САА и союзных сил прорвали фронт боевиков и заняли руины старого дворца Каср-Халабат в одноименной долине. Прорыв оказался настолько удачным, что, перерубив основной узел снабжения боевиков, сирийские войска заняли высоты Телль-аль-Фарри, с которых открывается доступ к сирийской пустыне и границе с Ираком

Сейчас сирийские войска продвигаются в сторону Хунейфаса. По предварительной оценке, террористы ИГ, понеся огромные потери в ходе боев на трех направлениях, остались не в силах противодействовать продвижению сирийской армии. Оказавшись практически в окружении после отсечения дорог южнее Пальмиры, террористы, оставшиеся без снабжения, не смогут долго вести бои.

Эксперт: На юге Сирии появился большой очаг напряженности

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей военный обозреватель телеканала «Царьград ТВ», директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, бои в районе трассы Дамаск — Пальмира сильно затянут наступление сирийской армии на Дейр-эз-Зор. Тем не менее, эксперт уверен, что, в свете последних событий это продвижение крайне важно.

«Наступление на Дейр-эз-Зор явно затягивается – учитывая штурм трассы Дамаск-Пальмира и бои в горных районах, учитывая бои с проамериканскими наемниками на юге страны и авиаудар коалиции практически в тыл пальмирской группировке. Все это создало определенный очаг напряженности на юге Сирии, на который сирийские войска вынуждены оглядываться. И то, что сейчас происходит вокруг Пальмиры – совершенно логично».

Army control al-Bardeh area (photos Siba Mansour) pic.twitter.com/eA5wqgJWRh — watanisy (@watanisy) May 24, 2017

Как считает Иван Коновалов, сирийской армии необходимо очень четко закрепить, зафиксировать успех на пальмирском направлении – и, главным образом, обезопасить коммуникации для успешного продвижения на Дейр-эз-Зор

«Противник до конца не выбит с этой территории – и, при этом, постоянно пытается вернуться. Насколько я знаю, там ИГ сражается очень вязко: противник не просто оказывает серьезное сопротивление – у них установка на длительность, на затягивание боев, - отмечает эксперт. – Перевес здесь, безусловно, на стороне сирийской армии – и исход очевидный. Но закрепить успех в этом районе – это не просто разогнать, оттеснить и двинуться на Дейр-эз-Зор: в таком случае противник вновь попытается ударить по коммуникациям сирийской армии. Поэтому необходимо долго и нудно производить тотальную зачистку, чтобы подготовить плацдарм для наступления».

* Организация запрещена на территории РФ.