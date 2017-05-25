Цепи и кольца: как армия Сирии заблокировала террористов ИГ на трассе Дамаск — Пальмира
Два дня боев в горах к югу от Пальмиры поставили террористов запрещенной группировки «Исламское государство» в крайне тяжелое положение. Подразделения сирийской армии, воспользовавшись удачным моментом, отбросили террористов с трех направлений горной гряды, в результате чего боевики оказались де-факто заблокированными в районе трассы Дамаск-Пальмира.
Как правительственные силы Сирии освобождают горные территории от террористов – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).
Удар в Барде
О необходимости зачистки горной гряды к югу от Пальмиры разговоры ходили уже давно. Главным образом, проблемы в данной местности были связаны с тем, что террористы «Исламского государства»* окопались на стратегических высотах в районе Хунейфаса и имели связь со своими комбатантами по контролируемой ими части трассы Дамаск — Пальмира. Однако спустя два месяца после того, как войска Сирийской Арабской Республики выбили террористов из Пальмиры, для боевиков ИГ* в Хунейфасе настали поистине черные времена.
Первый звоночек о том, что боевикам пора бы собирать вещички и бежать из гор , прозвенел 23 мая. В этот день подразделения 60-й и 67-й бригад 11-й дивизии САА восстановили контроль над позициями у вышки связи, утраченные в декабре 2016 года. Кроме того, войска освободили от боевиков над территорией бывшей растениеводческой фермой Аль-Машталь, превращенной террористами в блокпост. Падение Машталя стало для ИГИЛ* роковым: следом за блокпостом-фермой пали позиции боевиков на высотах Аль-Хадария и Джебель-Ханазир.
Последним важным шагом стало установление полного контроля САА над районом Барда – самой деревней, горной грядой Джебель-Барда и окрестными территориями. Как сообщает с поля боя сирийский репортёр Сиба Мансур, сирийская армия, заняв холмы Барды, направилась в сторону горной гряды Аль-Басири, заняв одноименный поселок и ключевую развязку трассы Дамаск-Пальмира в районе.
Узел Карьятейна
Вторым направлением удара по террористам ИГ стало наступление САА вместе с союзными подразделениями Сил национальной обороны Сирии (NDF) и отрядами ливанского движения «Хезболла» от Аль-Карьятейна. На протяжении всех боев под Пальмирой город не раз становился целью атак террористов – и расширение буферной зоны вокруг города представлялось важной задачей.
Как сообщают проправительственные активисты в Twitter, 23 мая подразделения САА и союзных сил установили контроль над горной грядой Джебель-Мхасса и плотиной Эль-Карьятейна. Сама деревня Мхасса на данный момент все еще остается под контролем боевиков ИГИЛ – по данным агентства Al-Masdar News, в ее окрестностях продолжаются.
Зато расширение зоны контроля пришлось на стратегически важные высоты вдоль трассы Дамаск-Пальмира. Так, подразделения САА установили контроль над высотой 924 в районе горной гряды Аль-Баргаш, а элитное подразделение сирийских войск «Щит Каламуна» выбили боевиков из высот Джебель аль-Абасан и с холмов Аль-Бурхас.
Юг Пальмиры: кольцо сомкнулось
Впрочем, окончательно добило террористов ИГ наступление сирийской армии на юге от Пальмиры – вдоль трассы на Дамаск. Начав свой путь от горы Джебель-аль-Афтар, подразделения САА и союзных сил прорвали фронт боевиков и заняли руины старого дворца Каср-Халабат в одноименной долине. Прорыв оказался настолько удачным, что, перерубив основной узел снабжения боевиков, сирийские войска заняли высоты Телль-аль-Фарри, с которых открывается доступ к сирийской пустыне и границе с Ираком
Сейчас сирийские войска продвигаются в сторону Хунейфаса. По предварительной оценке, террористы ИГ, понеся огромные потери в ходе боев на трех направлениях, остались не в силах противодействовать продвижению сирийской армии. Оказавшись практически в окружении после отсечения дорог южнее Пальмиры, террористы, оставшиеся без снабжения, не смогут долго вести бои.
Эксперт: На юге Сирии появился большой очаг напряженности
Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей военный обозреватель телеканала «Царьград ТВ», директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, бои в районе трассы Дамаск — Пальмира сильно затянут наступление сирийской армии на Дейр-эз-Зор. Тем не менее, эксперт уверен, что, в свете последних событий это продвижение крайне важно.
«Наступление на Дейр-эз-Зор явно затягивается – учитывая штурм трассы Дамаск-Пальмира и бои в горных районах, учитывая бои с проамериканскими наемниками на юге страны и авиаудар коалиции практически в тыл пальмирской группировке. Все это создало определенный очаг напряженности на юге Сирии, на который сирийские войска вынуждены оглядываться. И то, что сейчас происходит вокруг Пальмиры – совершенно логично».
Как считает Иван Коновалов, сирийской армии необходимо очень четко закрепить, зафиксировать успех на пальмирском направлении – и, главным образом, обезопасить коммуникации для успешного продвижения на Дейр-эз-Зор
«Противник до конца не выбит с этой территории – и, при этом, постоянно пытается вернуться. Насколько я знаю, там ИГ сражается очень вязко: противник не просто оказывает серьезное сопротивление – у них установка на длительность, на затягивание боев, - отмечает эксперт. – Перевес здесь, безусловно, на стороне сирийской армии – и исход очевидный. Но закрепить успех в этом районе – это не просто разогнать, оттеснить и двинуться на Дейр-эз-Зор: в таком случае противник вновь попытается ударить по коммуникациям сирийской армии. Поэтому необходимо долго и нудно производить тотальную зачистку, чтобы подготовить плацдарм для наступления».
* Организация запрещена на территории РФ.