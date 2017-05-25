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Новости Сирии
В университете Алеппо показали новые научные разработки

В университете Алеппо показали новые научные разработки

13:28  25 Мая 2017
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В университете Алеппо показали новые научные разработки

Алеппо, 25 мая. Сотрудники университета Алеппо создают инновационные разработки для земледельцев и геологов.

Специалисты агроинженерного университета Алеппо разработали новые методы борьбы с болезнями, поражающими зерновые культуры. Особый вид плесени развивается вместе с растениями и защищает их от насекомых. При этом нет ни малейшего вреда здоровью земледельцев.

В университете Алеппо показали новые научные разработки

Студенты электротехнического факультета сконструировали роботы, который способен обнаружить металл на глубине более 20 метров и определить его химический состав. Роботом можно управлять со смартфона. За время боевых действий в крупнейшем городе Сирии университет Алеппо выпустил около 15 тысяч специалистов.

Алексей Громов
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