В университете Алеппо показали новые научные разработки

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Алеппо, 25 мая. Сотрудники университета Алеппо создают инновационные разработки для земледельцев и геологов.

Специалисты агроинженерного университета Алеппо разработали новые методы борьбы с болезнями, поражающими зерновые культуры. Особый вид плесени развивается вместе с растениями и защищает их от насекомых. При этом нет ни малейшего вреда здоровью земледельцев.

Студенты электротехнического факультета сконструировали роботы, который способен обнаружить металл на глубине более 20 метров и определить его химический состав. Роботом можно управлять со смартфона. За время боевых действий в крупнейшем городе Сирии университет Алеппо выпустил около 15 тысяч специалистов.