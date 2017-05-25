Пожар уничтожил частный дом в Екатеринбурге, четыре человека погибли

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Екатеринбург, 25 мая. Тела четверых человек были обнаружены в четверг днем в ходе тушения пожара в частном деревянном доме. По факту гибели людей при пожаре проводится доследственная проверка правоохранительными органами.

Среди погибших — одна женщина. По предварительным данным, причиной пожара стал костер, разведенный погибшими рядом с домом. Огонь от костра перекинулся на стену дома, после чего мгновенно охватил деревянное здание, выбраться из которого не удалось никому из находившихся в нем людей.

В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр остатков дома вместе с сотрудниками полиции и спасателями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.