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Происшествия
Пожар уничтожил частный дом в Екатеринбурге, четыре человека погибли

Пожар уничтожил частный дом в Екатеринбурге, четыре человека погибли

13:16  25 Мая 2017
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Пожар уничтожил частный дом в Екатеринбурге, четыре человека погибли

Екатеринбург, 25 мая. Тела четверых человек были обнаружены в четверг днем в ходе тушения пожара в частном деревянном доме. По факту гибели людей при пожаре проводится доследственная проверка правоохранительными органами.

Пожар уничтожил частный дом в Екатеринбурге, четыре человека погибли

Среди погибших — одна женщина. По предварительным данным, причиной пожара стал костер, разведенный погибшими рядом с домом. Огонь от костра перекинулся на стену дома, после чего мгновенно охватил деревянное здание, выбраться из которого не удалось никому из находившихся в нем людей.

В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр остатков дома вместе с сотрудниками полиции и спасателями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пожар уничтожил частный дом в Екатеринбурге, четыре человека погибли

Валентин Меликов
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