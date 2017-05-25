Лучший футболист «Зенита» в Лиге Европы интересен «Вильярреалу»

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Санкт-Петербург, 25 мая. Как стало известно Федеральному агентству новостей, полузащитник «Зенита» Жулиано попал в сферу интересов испанского «Вильярреала».

По сообщению источника, представители «желтой субмарины» еще не сделали в петербургский клуб официальный запрос о трансферной стоимости, однако активно собирали информацию по 26-летнему игроку сборной Бразилии. Отмечается, что трансферная стоимость футболиста группы атаки оценивается примерно в 14 млн евро.

Жулиано стал игроком «Зенита» летом прошлого года. Контракт был подписан на четыре года, а сумма трансфера составила семь миллионов евро. В составе сине-бело-голубых бразилец стал самым результативным игроком в розыгрыше Лиги Европы, забив восемь голов и отдав пять результативных передач в восьми матчах турнира.