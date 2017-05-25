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Экономика
ОПЕК на подъеме: Силуанов поддержал продление венского соглашения

ОПЕК на подъеме: Силуанов поддержал продление венского соглашения

13:36  25 Мая 2017
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ОПЕК на подъеме: Силуанов поддержал продление венского соглашения

Москва, 25 мая. Реализация соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти обернулась коллективным выигрышем всех нефтедобывающих стран, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Именно поэтому, по его словам, соглашение необходимо продлить, и Минфин следом за Минэнерго полностью поддерживает продление действия этого документа.

В частности, он указал на рост нефтяной выручки у всех стран, включая те, которые пошли на ограничения по добыче. «Продление соглашения направлено на поддержку и стабилизацию цен на текущих уровнях, что позитивно отразится на платежных балансах стран-производителей нефти», — сказал глава Минфина.

Кроме того, Силуанов сообщил о планах ведомства использовать благоприятную ценовую конъюнктуру для пополнения резервов, «чтобы быть готовым к любым дальнейшим сценариям в случае волатильности цен на нефть».
 

#силуанов
Ярослава Замысловатова
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