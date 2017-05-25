Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Российские инспекторы забраковали несколько турецких производителей овощей

Российские инспекторы забраковали несколько турецких производителей овощей

13:29  25 Мая 2017
91

Российские инспекторы забраковали несколько турецких производителей овощей

Москва, 25 мая. Шесть из 18 турецких предприятий, проверенных Россельхознадзором в мае, могут претендовать на начало поставок овощей в Россию. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

По его словам, не все проверенные предприятия обеспечивают полный цикл производства продукции и могут полностью отвечать за нее.

«Предварительно — шесть предприятий, которые имеют полный цикл и могут от поля до выхода продукции проследить», — заявил Данкверт журналистам.

Он подчеркнул, что это не означает открытие поставок с данных предприятий. Материалы после завершения инспекции готовятся.

По словам Данкверта, разрешение на поставки овощей из Турции будет зависеть от нескольких факторов — экспорт может осуществляться с крупных предприятий,  гарантирующих качество своей продукции и ее прослеживаемость.

«По тем продуктам, которые «закрыты», например, томаты — да, мы говорили, что мы будем смотреть, потому что мы не можем вернуться к тому положению, когда сотни фермеров собирают по одной тонне и потом нельзя найти виноватого», — пояснил Данкверт.

#турция #россельхознадзор #данкверт
Катерина Михайлиди
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть