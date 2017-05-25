Российские инспекторы забраковали несколько турецких производителей овощей
Москва, 25 мая. Шесть из 18 турецких предприятий, проверенных Россельхознадзором в мае, могут претендовать на начало поставок овощей в Россию. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.
По его словам, не все проверенные предприятия обеспечивают полный цикл производства продукции и могут полностью отвечать за нее.
«Предварительно — шесть предприятий, которые имеют полный цикл и могут от поля до выхода продукции проследить», — заявил Данкверт журналистам.
Он подчеркнул, что это не означает открытие поставок с данных предприятий. Материалы после завершения инспекции готовятся.
По словам Данкверта, разрешение на поставки овощей из Турции будет зависеть от нескольких факторов — экспорт может осуществляться с крупных предприятий, гарантирующих качество своей продукции и ее прослеживаемость.
«По тем продуктам, которые «закрыты», например, томаты — да, мы говорили, что мы будем смотреть, потому что мы не можем вернуться к тому положению, когда сотни фермеров собирают по одной тонне и потом нельзя найти виноватого», — пояснил Данкверт.