СК РФ предъявил братьям Азимовым обвинения в совершении теракта в метро Петербурга

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Москва, 25 мая. СК предъявил братьям Азимовым официальные обвинения по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, сообщил их адвокат Дмитрий Динзе.

По его словам, Анзору и Акраму Азимовым предъявили официальные обвинения по двум статьям — терроризм и незаконный оборот оружия.

Теракт произошел 3 апреля 2017 года. Взрывное устройство сработало во время перегона между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению замаскированной бомбы.

В результате теракта в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, еще 49 человек получили травмы разной степени тяжести. По данным СК, взрыв мог совершить 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.