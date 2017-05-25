Черная дыра: названа стоимость работ по замене газона на «Зенит Арене»

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Санкт-Петербург, 25 мая. Новый газон стоимостью около 9 млн рублей появится на «Санкт-Петербург Арене» уже в воскресенье, 28 мая.

Прежний газон с «Санкт-Петербург Арены» (известной как «Зенит Арена» и стадион «Крестовский») уже полностью убрали, сейчас идет уплотнение грунта. К 28 мая на стадионе появится новое поле — газон выращивали в течение четырех лет в поселке Пижма Гатчинского района Ленобласти по заказу «Зенита».

Как сообщает «Комсомольская правда в Петербурге» со ссылкой на вице-губернатора Северной столицы Владимира Кириллова, стоимость газона составит 9 млн рублей, а работы по его укладке обойдутся в 3 млн рублей, и это минимальная цена. Правда, пока не уточняется, кто оплатит новый газон — город или «Зенит».

2 ил 3 июня состоится передача стадиона Оргкомитету Кубка Конфедераций.