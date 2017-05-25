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Происшествия
Станцию метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрывают второй день подряд

Станцию метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрывают второй день подряд

12:56  25 Мая 2017
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Станцию метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрывают второй день подряд

Санкт-Петербург, 25 мая. Станция метрополитена в Петербурге «Площадь Восстания» закрыта на вход и выход для пассажиров из-за оставленного на платформе предмета.

В 12.45 станция петербургского метро «Площадь Восстания» и переход закрыты из-за обнаруженного бесхозного предмета. 

Напомним, в минувшую среду станция петербургского метро «Площадь Восстания» также была закрыта из-за оставленной на платформе коробки. Как удалось выяснить Федеральному агентству новостей, мужчина случайно оставил коробку на платформе.

Однако, доехав до следующей станции, вспомнил о забытой вещи и вернулся. 

#петербург #метро
Дана Балан
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