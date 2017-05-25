Станцию метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрывают второй день подряд
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Санкт-Петербург, 25 мая. Станция метрополитена в Петербурге «Площадь Восстания» закрыта на вход и выход для пассажиров из-за оставленного на платформе предмета.
В 12.45 станция петербургского метро «Площадь Восстания» и переход закрыты из-за обнаруженного бесхозного предмета.
Напомним, в минувшую среду станция петербургского метро «Площадь Восстания» также была закрыта из-за оставленной на платформе коробки. Как удалось выяснить Федеральному агентству новостей, мужчина случайно оставил коробку на платформе.
Однако, доехав до следующей станции, вспомнил о забытой вещи и вернулся.
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