Турецкая полиция задержала россиянина, устроившего в квартире плантацию конопли

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Стамбул, 25 мая. Гражданин России, постоянно проживающий в Турции, был задержан полицией за выращивание марихуаны и хранение готового наркотика.

Как сообщает турецкая газета Sabah, в расположенной в Аланье квартире Андрея С. правоохранители нашли 27 кустов конопли, которые мужчина выращивал в домашних условиях в цветочных горшках. Задержанный явно не был садоводом-любителем — полиция обнаружила в жилище около 70 граммов готовой к употреблению конопли.

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Как заявили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Турции «к настоящему моменту турецкие власти не представили в российскую дипмиссию информацию об этом инциденте».