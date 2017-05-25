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«Пираты Карибского моря» захватили российский прокат

«Пираты Карибского моря» захватили российский прокат

12:48  25 Мая 2017
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«Пираты Карибского моря» захватили российский прокат

Лос-Анджелес, 25 мая. Эксперты прогнозируют крупную кассу пятой части «Пиратов Карибского моря». Причиной успеха стала удачная реклама фильма и, конечно, Джонни Депп.

Фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» вышел в российский прокат 25 мая и сразу же вызвал большой ажиотаж, сместив на задний план долгожданного «Чужого» Ридли Скотта и «Меч короля Артура» Гая Ричи.

«Пираты Карибского моря» захватили российский прокат

Как отмечает «Газета.Ru», постоянный продюсер франшизы Джерри Брукхаймер решил сделать новый фильм в стиле четырех предыдущих частей, несмотря на сомнительную критику прошлой картины, получившей название «На странных берегах».

Профессиональные критики уже разгромили новых «Пиратов», окончательно утопив фильм в море. Некоторые эксперты даже порадовались, что «Мертвецы не рассказывают сказки» получили довольно скромный хронометраж.

Кроме Джонни Деппа в фильме можно увидеть похорошевшего Орландо Блума, неизменного Джеффри Раша, неожиданного Хавьера Бардема, а также молодую звезду «Молокососов» Каю Скоделарио и начинающего актера (который слишком часто снимается в плохих фильмах — прим. ред.) Брентона Туэйтеса.

#пираты карибского моря
Алексей Громов
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