«Пираты Карибского моря» захватили российский прокат

В Избранное

Скопировать

Лос-Анджелес, 25 мая. Эксперты прогнозируют крупную кассу пятой части «Пиратов Карибского моря». Причиной успеха стала удачная реклама фильма и, конечно, Джонни Депп.

Фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» вышел в российский прокат 25 мая и сразу же вызвал большой ажиотаж, сместив на задний план долгожданного «Чужого» Ридли Скотта и «Меч короля Артура» Гая Ричи.

Как отмечает «Газета.Ru», постоянный продюсер франшизы Джерри Брукхаймер решил сделать новый фильм в стиле четырех предыдущих частей, несмотря на сомнительную критику прошлой картины, получившей название «На странных берегах».

Профессиональные критики уже разгромили новых «Пиратов», окончательно утопив фильм в море. Некоторые эксперты даже порадовались, что «Мертвецы не рассказывают сказки» получили довольно скромный хронометраж.

Кроме Джонни Деппа в фильме можно увидеть похорошевшего Орландо Блума, неизменного Джеффри Раша, неожиданного Хавьера Бардема, а также молодую звезду «Молокососов» Каю Скоделарио и начинающего актера (который слишком часто снимается в плохих фильмах — прим. ред.) Брентона Туэйтеса.