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Общество
Главный синоптик Петербурга предсказал погоду на лето с помощью Мокия Мокрого

Главный синоптик Петербурга предсказал погоду на лето с помощью Мокия Мокрого

12:52  25 Мая 2017
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Главный синоптик Петербурга предсказал погоду на лето с помощью Мокия Мокрого

Санкт-Петербург, 25 мая. Наступающее лето в Петербурге по народным приметам будет дождливым. Об этом заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Колесов напомнил, что сегодняшний день, 24 мая, обозначен в народном календаре как Мокий Мокрый. Именно в этот день исходя из наблюдений делали прогнозы на лето. «Мокро на Мокея  — жди лета еще мокрее», — говорили в народе.

«Дождь прошел по всему Питеру. А это был реперный день, поэтому все вопросы по лету прошу снять с дальнейшей повестки», — написал главный синоптик Петербурга на своей странице в Facebook.

Главный синоптик Петербурга предсказал погоду на лето с помощью Мокия Мокрого

Вместе с тем эксперт призвал всех петербуржцев, которых такой прогноз может разочаровать, вспомнить о непредсказуемости погоды в городе на Неве. Кроме того, в прошлом году 24 мая обошлось без осадков, хотя лето 2016 года было самым дождливым за всю историю наблюдений в Северной столице.

Добавим, что москвичам синоптики пообещали «розовое» лето, с преимущественно теплой и ясной погодой. В Гидрометцентре заверили, что в столице осадков выпадет значительно меньше, чем летом 2016 года.

Алексей Громов
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