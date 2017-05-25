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Политика
Глава МИД Филиппин открыл Лаврову «очень прямую правду»

Глава МИД Филиппин открыл Лаврову «очень прямую правду»

13:03  25 Мая 2017
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Глава МИД Филиппин открыл Лаврову «очень прямую правду»

Москва, 25 мая. Глава внешнеполитического ведомства Филиппин Алан Питер Кайетано в ходе встречи с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым назвал своего коллегу «гигантом и легендой международных отношений и дипломатии». 

Кайетано отметил, что это его первый рабочий визит в статусе главы дипломатического ведомства Филиппин, добавив, что для него огромная честь сидеть рядом с таким гигантом, с такой легендой международных отношений и дипломатии.

Российский дипломат с улыбкой предположил, что филиппинский коллега ему льстит.

«Мы, филиппинцы, говорим только правду, иногда очень прямую правду», — парировал Кайетано. 

Однако Лавров не забыл поблагодарить филиппинского министра за комплимент. 

#россия #филиппины #лавров #кайетано
Дана Балан
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