Глава МИД Филиппин открыл Лаврову «очень прямую правду»

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Москва, 25 мая. Глава внешнеполитического ведомства Филиппин Алан Питер Кайетано в ходе встречи с главой министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым назвал своего коллегу «гигантом и легендой международных отношений и дипломатии».

Кайетано отметил, что это его первый рабочий визит в статусе главы дипломатического ведомства Филиппин, добавив, что для него огромная честь сидеть рядом с таким гигантом, с такой легендой международных отношений и дипломатии.

Российский дипломат с улыбкой предположил, что филиппинский коллега ему льстит.

«Мы, филиппинцы, говорим только правду, иногда очень прямую правду», — парировал Кайетано.

Однако Лавров не забыл поблагодарить филиппинского министра за комплимент.