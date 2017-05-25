Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Обвиняемые по делу о гибели детей в автокатастрофе в Югре боятся за свои жизни

Обвиняемые по делу о гибели детей в автокатастрофе в Югре боятся за свои жизни

12:47  25 Мая 2017
187

Обвиняемые по делу о гибели детей в автокатастрофе в Югре боятся за свои жизни

Ханты-Мансийск, 25 мая. Обвиняемые по делу о крупной автокатастрофе в ХМАО, жертвами которой стали десять детей и двое взрослых, заявили, что боятся за свои жизни. Об опасениях они сообщили в связи с возможном переносом рассмотрения дела в Нефтюганск.

Как уточняет «Ура.ру», на переносе родители погибших детей. Напомним, все они были воспитанниками местной спортивной школы «Сибиряк» и постоянно проживали в Нефтеюганске. При этом водитель грузовика Раис Саитханов и управлявший автобусом Марат Зайнуллин, а также представитель владельца автобуса Александр Сидорук считают, что в Нефтеюганске их здоровью и жизни может угрожать опасность. Сейчас они находятся в СИЗО. Директор спортшколы Ирина Тарасова находится под домашним арестом и никаких возражений против переноса судебного процесса в Нефтюганск не высказала. 

Напомним, трагедия произошла 4 декабря минувшего года возле Ханты-Мансийска. Автобусна борту которого ехали юные спортсмены и их тренеры, столкнулся с двумя большегрузами, после чего его буквально разорвало на части. Жертвами стали десять детей и двое взрослых, еще 13 человек получили серьезные травмы. 
 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть