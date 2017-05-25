На полном ходу: «Тунгуска» прикроет пехоту от авиации противника

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«Тунгуска» — имя, которое знают во многих странах мира, где российское вооружение служит верой и правдой уже не первое десятилетие. Этот зенитный пушечно-ракетный комплекс считается одним из самых высокоскорострельных боевых средств на планете. Машина производит 85 выстрелов в секунду, пять тысяч в минуту. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Тунгуска-М1» была спроектирована во второй половине 1990-х годов и принята на вооружение Вооруженных сил Российской Федерации в 2003 году. Головным разработчиком «Тунгуска-М1» стала ГУП «Конструкторское бюро приборостроения», а выпуском машины занимается ОАО «Ульяновский механический завод».

«Тунгуска», несмотря на своей уже не юный возраст, до сих пор востребована в российской армии. Одной из особенностей машины является то, что она может вести огонь не просто на ходу, а двигаться на скорости до 60 километров по бездорожью и при этом вести прицельный огонь.

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: «Тунгуска» — это зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего радиуса действия. Он предназначен для обеспечения противовоздушной обороны танковых и мотострелковых частей, в первую очередь от вертолетов и штурмовиков противника.

«Надо сказать, что прямых аналогов «Тунгуски» не так много. В основном для этих целей используют или чисто артиллерийские зенитные самоходные установки типа немецкой 35-мм ЗСУ Gepard, или просто ЗРК без пушечного вооружения. Сочетание двух двухствольных скорострельных 30-мм автоматов и восьми зенитных ракет позволяет эффективно бороться с вертолетами и штурмовиками, которые пытаются на малой высоте атаковать прикрываемые «Тунгусками» силы. Самоходное гусеничное шасси обеспечивает высокую мобильность и проходимость комплекса, позволяя сопровождать танкистов и мотострелков на марше и так далее. Причем «Тунгуска» может вести огонь из 30-мм автоматов прямо на ходу», — уверен Юрий Лямин.

По словам эксперта, совмещение пушечной и ракетной части на едином небольшом шасси усложняет систему и делает ее более дорогостоящей. К тому же 35-мм автоматические пушки, что используются во многих европейских и азиатских ЗСУ сами по себе достаточно большие, хоть и обладают хорошими характеристиками.