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Украина
СБУ призналась в отсутствии механизма блокировки российских соцсетей на Украине

СБУ призналась в отсутствии механизма блокировки российских соцсетей на Украине

13:48  25 Мая 2017
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СБУ призналась в отсутствии механизма блокирования российских соцсетей на Украине

Киев, 25 мая. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил об отсутствии механизма блокировки российских интернет-ресурсов и соцсетей. По его словам, этот механизм находится в стадии разработки.

«Механизм еще не разработан, но будет введен», — передает его слова «Интерфакс-Украина».

СБУ призналась в отсутствии механизма блокирования российских соцсетей на Украине

Ранее сообщалось, что блокировка российских соцсетей и сайтов на Украине не работает в здании правительства страны. По данным местных СМИ, обслуживающий кабмин интернет-провайдер позволяет подключаться через Wi-Fi к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В то же время украинские правоохранительные органы обратились к гражданам с призывом сообщать о фактах невыполнения провайдерами блокировки российских сайтов.

Алексей Громов
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