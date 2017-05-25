Трое турецких военных погибли в стычках с РПК

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Анкара, 25 мая. Члены Рабочей партии Курдистана (РПК) убили троих турецких силовиков на востоке Турции. По данным источника, столкновения произошли в горном районе района Догубайазит провинции Агри у границы с Ираном.

Утром в четверг члены РПК открыли огонь, убив двоих солдат и одного полицейского спецназа и ранив еще четверых, сообщает Reuters.

С начала конфликта между властями Турции и РПК в 1984 году погибли свыше 40 тысяч человек, в основном — курды, пишет издание. РПК объявлена в Турции террористической группировкой, ее деятельность на территории страны запрещена.