Ляшко назвал Порошенко «большой ошибкой украинцев»

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Киев, 25 мая. Время показало, что избрание президентом Украины Петра Порошенко было ошибкой, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко призвал не делать ошибку на будущих президентских выборах и не избирать таких политиков, как Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. «Это большая ошибка украинцев, что они избрали Петра Порошенко президентом, и время это показывает. И очень важно не сделать эту ошибку на следующих выборах», — сказал он.

Ляшко также назвал действующего президента и лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко «вчерашним днем» — они обманывают и не могут навести порядок в стране. Главный радикал обвинил названных персон в беспорядке, который творится в стране. Отметим, что сам Порошенко пока не говорил о своих амбициях на второй президентский срок.