Третий пусковой комплекс под «Союзы» построят в «Плесецке» к 2025 году

В Избранное

Скопировать

Москва, 25 мая. На космодроме «Плесецк» до 2025 года возведут еще один пусковой комплекс для ракет-носителей семейства «Союз» среднего класса. Он станет третьим по счету. О таких планах журналистам рассказал замглавы Минобороны Тимур Иванов. Он подчеркнул, что уже в следующем году начнутся работы по модернизации второго стартового комплекса для ракет легкого класса. Таким образом, космодром продолжает улучшать и расширять свои возможности.