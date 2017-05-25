Выставка «Современная украинская медицина» закончилась грандиозным скандалом

В Избранное

Скопировать

Киев, 25 мая. Возле здания Верховной рады Украины чиновники министерства здравоохранения, сотрудники фонда «Пациенты Украины» и Всеукраинской сетью «ЛЖВ» (крупнейшая пациентская организация для больных ВИЧ) организовали выставку под названием «Современная украинская медицина».

На улицы выставлены разбитые кровати, ржавое медицинское оборудование, облезлая мебель. Акцию организовало министерство охраны здоровья (МОЗ), чтобы поддержать в Раде принятие законов, которые лоббирует исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины гражданка США Ульяна Супрун. Чиновники и активисты укоряют депутатов Рады в коррумпированности.

Однако, как сообщает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), чиновников министерства здравоохранения самих обвинили на этой акции в казнокрадстве.

Президент фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями Валентина Маркевич обрушилась с резкими вопросами на Павла Ковтонюка, замминистра здравоохранения.

«Где лекарства для больных детей? Отвечайте! Вы врали про прозрачную закупку лекарств! Вы украли четыре миллиарда гривен! Дети умирают, а вы улыбаетесь! Вы вруны!», - кричала Валентина Маркевич, пока чиновники спокойно ухмылялись, глядя на нее. Интересно, что местные журналисты не снимали эту сцену и не брали интервью у Маркевич, выслушивая аргументы только чиновников.

Маркевич пришла к зданию Верховной рады в сопровождении детей, больных раком, и их родителей. Она раздавала листовки, где сообщалось, что чиновники минздрава украли 4 миллиарда гривен и продают детям просроченные лекарства. Все листовки чиновники собрали и выбросили в ближайшую урну.

При этом представители пациентских организаций также критиковали современное украинское здравоохранение. Так, лидер сети «ЛЖВ» заявил, что на Украине каждый день умирает 1,5 тысячи больных по причине отсутствия необходимых лекарств. Однако, по мнению активистов, в этих смертях виноваты не чиновники Минздрава, а депутаты Рады, которые лоббируют удобные для воровства бюджетных денег законы.

Ранее президент фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями Валентина Маркевич заявляла, что медицинская реформа, которую проводит Ульяна Супрун, лишит 90% украинцев права на бесплатную медицину. По словам Маркевич, Супрун добивается того, что медицинскую помощь смогут получать лишь те украинцы, которые будут в состоянии ее оплатить. Таких на Украине менее 10% населения.