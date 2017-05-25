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Общество
Ученые: Употребление кофе поможет предотвратить рак печени

Ученые: Употребление кофе поможет предотвратить рак печени

17:03  25 Мая 2017
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Кофе защищает от рака печени

Лондон, 25 мая. Британские ученые в ходе исследования выяснили, что кофе способен защитить от онкологических заболеваний. По их мнению, пять чашек кофе в день снижают риск заболевания раком печени на 50%.

Сотрудники Университета Саутгемптона и Эдинбургского университета провели 26 исследований с участием более 2 млн человек и выяснили, что употребление кофе может предотвратить заболевание раком печени. Причем у людей, выпивающих две чашки этого напитка каждый день, риск онкологии снижался на 35%, у выпивавших по пять чашек  — на 50%. Кроме того, кофе проявил себя и как защитник от цирроза печени, передает Дни.Ру.

Кофе защищает от рака печени

Положительный эффект на организм оказывали и другие напитки с содержанием кофеина, однако он был не столь ярко выраженным. Поэтому ученые советуют людям пить кофе, однако не рекомендуют им злоупотреблять и доводить ежедневную дозу до пяти чашек.

Алексей Громов
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