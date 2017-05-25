Киев заявил о готовности к «широкому компромиссу» в обмене пленными в Донбассе

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Киев, 25 мая. Украина ради освобождения пленных готова пойти на компромисс, в частности, помиловать несколько сотен человек, если позволит украинское законодательство. Такое заявление сделала представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

Геращенко во время выступления в Верховной раде заверила, что Украина готова «к самому широкому компромиссу».

«Мы готовы помиловать там, где это разрешает украинское законодательство, несколько сотен лиц, чтобы передать их в рамках процедуры освобождения ради освобождения украинских заложников», — заявила Геращенко.

Вместе с тем она отметила, что Украина «никогда не согласится на шантаж».

Геращенко заявила, что украинские власти готовы уже сегодня передать ОБСЕ список из 128 человек, которые, по мнению Киева, должны быть освобождены.

При этом ранее Геращенко сообщала, что ополченцы требует от Киева передачи 600 человек, однако, по мнению украинского политика, это невозможно, потому что 30 человек из списка якобы не имеют отношения к конфликту, еще 60 проходят по делам о тяжких преступлениях, а еще несколько сотен-де не изъявили желания вернуться в Донбасс.