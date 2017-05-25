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Политика
Дежурная американская улыбка: в Совфеде не поверили угрозам Трампа усилить санкции

Дежурная американская улыбка: в Совфеде не поверили угрозам Трампа усилить санкции

12:35  25 Мая 2017
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Дежурная американская улыбка: в Совфеде не поверили угрозам Трампа усилить санкции

Москва, 25 мая. Заявление президента США Дональда Трампа о привлечении России к ответственности за Крым напоминает «дежурную улыбку американского джентльмена», за которой не последует никаких действий. Так считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Президент США просто произнес принятые в таких случаях в европейских кабинетах «протокольные» слова. Никаких действий за ними не последует», — пояснил Клинцевич.

Накануне президент США Дональд Трамп предложил «привлечь Россию в ответственности за Крым». Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает, что заявление Трампа гарантирует тупик в отношениях России и США, пишет Ura.ru.

Дональд Трамп: надо призвать Россию к ответу за действия в Крыму Президент США Дональд Трамп заверил руководство Италии,...

تم نشره بواسطة ‏‎Frants Klintsevich‎‏ في 25 مايو، 2017

 

#сша #трамп #крым #клинцевич
Катерина Михайлиди
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