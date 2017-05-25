В Избранное

Скопировать

Сирия, 25 мая. Подразделения САА окружают Маскану на востоке провинции Алеппо, отряды ИГ** начинают покидать город. Террористы казнили 13 жителей Мосула, пытавшихся покинуть зону боевых действий. Армия САР продолжает атаковать позиции ИГ вдоль шоссе между Дамаском и Пальмирой, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): готовится к осаде города Маскана на востоке провинции Алеппо; ведет наступление на позиции ИГИЛ* вдоль шоссе Дамаск – Пальмира в направлении поселения Ас-Савана; уничтожила две БМП террористов на окраине Дейр эз-Зора.

«Исламское государство» (ИГИЛ): покидает Маскану в преддверии штурма САА; уничтожило бульдозер SDF**** на северо-западе провинции Дейр эз-Зор; задержало около 100 жителей пригорода Ракки, пытавшихся покинуть занимаемые ИГ территории; казнило 13 человек на северо-западе города Мосул.

Сирийская свободная армия** (ССА): оказалась под ракетными обстрелами САА на южной окраине Даръа; подверглась авиаударам ВВС САР в окрестностях города Бусра Аль-Харир.

Курды: потеряли трех бойцов YPG в результате обстрела со стороны турецких войск в городе Африн на севере провинции Алеппо; ранили нескольких мирных жителей к западу от Ракки.

Провинция Алеппо

Накануне правительственным подразделениям во главе со спецотрядом «Тигры» удалось значительно продвинуться в зачистке территорий на востоке провинции от боевиков ИГИЛ. Сирийские военные освободили пять населенных пунктов к западу от магистрали Ракка – Алеппо. На данный момент наступающие части, дислоцирующиеся в районе поселения Аль-Ажузия, находятся всего в шести километрах от ключевого города Маскана. Как отмечает ливанский новостной портал Al Masdar News, командование САА в ходе штурма этого населенного пункта намерено использовать ту же тактику, что и при взятии города Дейр Хафир в марте этого года. Вместо того чтобы штурмовать стратегический форпост «Исламского государства» фронтально, сирийские военные планируют осадить город с трех флангов, оставив только один путь боевикам для отступления. Данная стратегия оказалась успешной, так как террористы вышли из Дейр Хафира почти без боя. Кроме того, армия САР рассчитывает связать восток провинции Алеппо с районом, где пролегает участок «дороги жизни» между Ханассером и Итрией. Последний шаг позволит обезопасить ключевую артерию от угрозы со стороны отрядов ИГ, которые в последнее участили атаки на блокпосты САА к востоку от дороги.

При этом информационный центр Al Mehwar News сообщает, что командование ИГ уже начало вывод отрядов боевиков из Масканы в преддверии грядущего штурма САА. Предполагается, что «Исламское государство» не сможет оказать серьезного сопротивление на этом направлении и перебросит силы в район Ракки, своего главного оплота, где продолжается совместная операция курдских военизированных формирований и международной коалиции.

По данным портала ARA News, курдские отряды народной самообороны (YPG) понесли потери убитыми в результате очередного обстрела со стороны турецких войск, оккупировавших часть территорий на севере провинции вблизи границы. Под ударом оказались позиции YPG в районе Джиндерис на окраине города Африн к северо-западу от Алеппо. Под обстрелом были убиты трое бойцов курдских отрядов. Напомним, Анкара при поддержке боевиков Сирийской свободной армии (ССА) намеревается полностью вытеснить курдов с территорий у сирийско-турецкой границы.

Провинция Хомс

Правительственная армия САР развивает преимущество в юго-западной части провинции. Согласно данным военного источника в сети Twitter (@C_Military1), подразделения САА продолжают атаковать, двигаясь вдоль шоссе Пальмира – Дамаск по направлению к населенному пункту Ас-Савана к югу от древнего города.

Сирийские войска, кроме того, продолжают вести активные боевые действия к северу от подконтрольного террористам участка магистрали. За последние двое суток военнослужащие установили контроль над дамбой Эль-Карьятейн, областью Аль-Барда, населенным пунктом Мхасса и некоторыми стратегически значимыми горными районами.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы ИГИЛ ракетным ударом уничтожили бульдозер Сирийской демократической армии (SDF) к югу от населенного пункта Аль-Кабр на северо-западе провинции Дейр эз-Зор, передает агентство «Аль-Амак», подконтрольное террористической группировке. Линия соприкосновения между силами ИГ и SDF в этом районе проходит по реке Евфрат. Курды занимают небольшую часть провинции на севере региона, находящуюся между Хасакой и Раккой.

Тем временем на окраинах административного центра продолжается противостояние между «Исламским государством»* и сирийскими войсками, которые делят территорию города почти пополам. Как сообщает в соцсети Twitter военный источник (@IvanSidorenko1), военнослужащие уничтожили два БМП террористов: одну в районе площади Аш-Шам, другую — на окраине района Аль-Хувейка.

Провинция Даръа

Сирийские ВВС нанесли несколько удар по укрепленным районам боевиков вооруженной оппозиции в окрестностях города Бусра Аль-Харир к северо-востоку от Даръа. Об этом сообщает телеканал Halab Today. Информация о результатах операции пока только формируется. Ранее дислоцирующиеся в этом районе отряды исламистов пытались прорвать линию обороны САА и проникнуть на территорию соседней провинции Эс-Сувейда.

Оппозиционный источник заявил о том, что сирийские подразделения нанесли серию ракетных ударов по опорным пунктам радикалов в районе Даръа Аль-Балад на окраине столицы провинции. Сведения пока не получили официального подтверждения. Юг провинции входит в одну из зон снижения напряженности, однако военнослужащие САА зачастую вынуждены вести огонь в ответ на обстрелы исламистов.

Провинция Ракка

Боевики ИГИЛ арестовали и незаконно удерживают около 100 жителей поселения Сахл Аль-Банат в пригороде Ракки, сообщает сирийский источник Damascus Now. Отмечается, что ходе постоянных задержаний террористы нередко открывают огонь. «Исламское государство», таким образом, использует привычную для себя тактику, прикрываясь гражданским населением как живым щитом. Напомним, курды на данный момент с трех сторон обступили город и продолжают атаковать позиции ИГ, приближаясь сразу с нескольких направлений.

Однако мирные жители провинции нередко страдают и в результате действий курдских формирований, а также авиаударов поддерживающей их коалиции. Так, медиа-центр Raqqa24 передает, что в результате ракетного обстрела бойцами SDF позиций террористов ИГИЛ в районе поселения Аль-Катания к западу от Ракки получили ранения несколько местных жителей.

Ирак

Террористы «Исламского государства» устроили массовую казнь мирных жителей на северо-западе Мосула. Боевики вынесли смертный приговор 13 гражданским лицам, пытавшимся бежать с подконтрольных ИГ территорий. Все они были расстреляны. Отряды террористического формирования занимают всего три района города, ранее считавшегося их главным оплотом в Ираке. При этом боевики продолжают ожесточенное сопротивление. Остающиеся в Мосуле террористы концентрируются в основном в районе Старого города.

* Организация запрещена на территории РФ.