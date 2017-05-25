Медведев подписался на Усманова во «ВКонтакте»

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Москва, 25 мая. Активно пользующийся соцсетями российский премьер Дмитрий Медведев подписался на страницу миллиардера Алишера Усманова во «ВКонтакте».

Сейчас число подписчиков мецената составляет почти 7 тыс. 400 человек. При этом функция «дружить» на его странице недоступна, так что данные о его «друзьях» не отображаются. Однако бизнесмен оставил возможность всем желающим «отправить подарок». Пока на его стене только три сообщения. 18 мая он опубликовал фото, которое стоит на его аватаре, еще два – видеобращения к блогеру Алексею Навальному.

Сам Медведев «дружит» с 11 пользователями «ВКонтакте». Среди них, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров и телеведущая Тина Канделаки. В графе интересы премьер указал работу, семью, спорт, книги и интернет, а в любимой музыке – хард-рок и классику.

