США профинансируют «свободу слова» в СМИ Сербии

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Вашингтон, 25 мая. Агентство США по международному развитию намерено «улучшить» правовые, нормативные и экономические условия в сфере СМИ Сербии, для этого организация выделила необходимые средства.

Проект о реформах в сербских СМИ был размещен на сайте госзакупок США. Он затронет не только журналистов и владельцев медиа, но и тех, кто выступает за свободу печати. Сюда относят маркетинговые компании, PR-агентства, а государственные органы Сербии, которые осуществляют регулирующую функцию.

Запуск проекта намечен на сентябрь текущего года. В Агентстве по международному развитию полагают, что текущая обстановка в Сербии мешает свободе в СМИ. Исполнительно контракта должен лоббировать соответствующие инициативы, пишет RT.