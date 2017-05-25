В США обнаружили след ИГ в терактах в Манчестере, Париже и Брюсселе

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Вашингтон, 25 мая. Важнейшим сходством между терактом в Манчестере и произошедшими ранее терактами в Париже и Брюсселе является то, что в ходе этих нападений использовался один и тот же вид взрывчатки. Как заявил американский конгрессмен Майкл Маккол, это говорит о существовании в Европе сети террористических ячеек, направляемых главарями «Исламского государства»* (международная террористическая группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда).

По словам председателя американского комитета по национальной безопасности, во всех трех случаях была использована одна и та же взрывчатка — «классическое взрывное устройство, используемое террористами», уверен Маккол. То, как изготовлены бомбы, заставляет предположить, что их производитель прошел спецподготовку.

«Существует сеть ячеек террористов, направляемых ИГ»*, — утверждает конгрессмен. Он подчеркнул, что теракт в Manchester Arena не был акцией террориста-одиночки и был спланирован группой боевиков.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщила, что в Манчестере были задержаны еще двое подозреваемых в связи с терактом на концерте. Общее число задержанных достигло восьми человек.

* Организация запрещена на территории РФ.