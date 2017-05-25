Путин пожелал народам Африки мира и благополучия
Москва, 25 мая. Глава российского государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главам государств и правительствам Африки по поводу Дня Африки, отметив готовность Москвы к дальнейшему наращиванию плодотворного сотрудничества. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.
Путин искренне поздравил своих коллег по случаю Дня Африки, подчеркнув, что эта значимая дата свидетельствует о победе народов континента в борьбе за свободу и независимость.
Российский президент отметил, что страны Африки сумели добиться существенных успехов в экономической, технической и культурной сферах.
«Это играет все более весомую роль в построении справедливого и демократического мироустройства», — следует из телеграммы.
Путин также пожелал лидерам стран и правительств здоровья и удачи в государственной деятельности, а гражданам — мира и благополучия.