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Политика
Путин пожелал народам Африки мира и благополучия

Путин пожелал народам Африки мира и благополучия

13:19  25 Мая 2017
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Путин пожелал народам Африки мира и благополучия

Москва, 25 мая. Глава российского государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главам государств и правительствам Африки по поводу Дня Африки, отметив готовность Москвы к дальнейшему наращиванию плодотворного сотрудничества. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля. 

Путин искренне поздравил своих коллег по случаю Дня Африки, подчеркнув, что эта значимая дата свидетельствует о победе народов континента в борьбе за свободу и независимость. 

Российский президент отметил, что страны Африки сумели добиться существенных успехов в экономической, технической и культурной сферах.

«Это играет все более весомую роль в построении справедливого и демократического мироустройства», — следует из телеграммы.

Путин также пожелал лидерам стран и правительств здоровья и удачи в государственной деятельности, а гражданам — мира и благополучия. 

#путин #россия #день африки
Дана Балан
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