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Эстонец с оружием в руках встал на защиту своего огорода от НАТО

Эстонец с оружием в руках встал на защиту своего огорода от НАТО

16:15  25 Мая 2017
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Эстонец с оружием в руках встал на защиту своего огорода от НАТО

Таллин, 25 мая. Эстонец сделал предупреждающий выстрел в воздух, когда на его участок в волости Кадрина пришли военные НАТО, которые участвуют в учениях «Весенний шторм».

По словам пресс-секретаря Идаской префектуры Кертту Кралль, в правоохранительные органы поступили сообщения о том, что вооруженный 56-летний местный житель угрожал охотничьим ружьем военным, которые находились на его территории, сообщает RT.

Как стало известно, мужчина сделал лишь один выстрел. Никто не пострадал. В отношении гражданина Эстонии было возбуждено уголовное дело о «тяжелом нарушении общественного порядка». Сейчас эстонцу грозит штраф или тюремное заключение до пяти лет.

#эстония #нато
Алексей Громов
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