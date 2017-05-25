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Общество
У «Зенит Арены» спецслужбы перекрыли улицы для антитеррористических учений

У «Зенит Арены» спецслужбы перекрыли улицы для антитеррористических учений

12:41  25 Мая 2017
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У «Зенит Арены» спецслужбы перекрыли улицы для антитеррористических учений

Санкт-Петербург, 25 мая. Антитеррористические учения стартовали в четверг на Крестовском острове в Северной столице. По причине проводимых мероприятий может быть затруднено движение, сообщает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК). 

По данным НАК, в мероприятиях принимают участие оперативные силы специальных служб, в задачи которых входит предупреждение и предотвращение действий условных террористов, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

Отмечается, что учения проводятся вблизи спортивного комплекса «Сибур Арена» и нового стадиона «Зенит Арена», которые расположены на Крестовском острове. 

Об окончании учебных мероприятий сообщат дополнительно.

#учения #петербург #нак #крестовский остров #сибур арена
Дана Балан
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