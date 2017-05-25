У «Зенит Арены» спецслужбы перекрыли улицы для антитеррористических учений

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 25 мая. Антитеррористические учения стартовали в четверг на Крестовском острове в Северной столице. По причине проводимых мероприятий может быть затруднено движение, сообщает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным НАК, в мероприятиях принимают участие оперативные силы специальных служб, в задачи которых входит предупреждение и предотвращение действий условных террористов, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Отмечается, что учения проводятся вблизи спортивного комплекса «Сибур Арена» и нового стадиона «Зенит Арена», которые расположены на Крестовском острове.

Об окончании учебных мероприятий сообщат дополнительно.