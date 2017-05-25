Савченко пожаловалась на бойкот ее партии со стороны Минюста Украины

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Киев, 25 мая. Депутат украинской Верховной рады Надежда Савченко пожаловалась на министерства юстиции, которое не зарегистрировало ее партию, никак не объяснив свое бездействие.

По ее словам, документы на оформление «Общественно-политической платформы Надежды Савченко» были поданы в срок, но ответа от Минюста она так и не дождалась.

«Минюст, несмотря на то, что истекли все сроки по закону, не предоставив никаких замечаний или объяснений, не отвечая на любые обращения, запросы, телефонные звонки, не сделал перерегистрацию партии», — заявила депутат журналистам.

Таким образом, презентация партии, которая должна была состояться сегодня, фактически сорвана. Савченко добавила, что готова дойти до суда, добиваясь регистрации. Ранее она заявила, что собирается претендовать на пост президента Украины.

Напомним, Савченко была осуждена в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе. Позже ее помиловали указом президента РФ.