Жителя Коми подозревают в избиении дочери-подростка и издевательствах над ней

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Сыктывкар, 25 мая. Полтора года житель Коми истязал свою дочь, теперь против него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Сам фигурант вину отрицает. Девочку из семьи временно изъяли и поместили в спецучреждение.

По данным следствия, 38-летний житель Сыктывкара с сентября 2015 года по март 2017 года избивал дочь 2002 года рождения и причинял ей психические страдания. Все издевательства, по словам девочки, были систематическими.

«О фактах насилия со стороны отца несовершеннолетняя рассказала школьному социальному педагогу, после чего эту информацию направили в правоохранительные органы. Сейчас потерпевшая находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних», — сообщили в СУ СК по республике Коми.

На допросе отца девочки-подростка он фактов издевательств не признал, но при этом не стал отрицать, что во взаимоотношениях с дочерью у него есть проблемы. Он уточнил, что примерным поведением дочка не отличается. Следователь выясняет все обстоятельства произошедшего, ведется сбор доказательной базы.