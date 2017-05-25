Жителя Коми подозревают в избиении дочери-подростка и издевательствах над ней
Сыктывкар, 25 мая. Полтора года житель Коми истязал свою дочь, теперь против него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Сам фигурант вину отрицает. Девочку из семьи временно изъяли и поместили в спецучреждение.
По данным следствия, 38-летний житель Сыктывкара с сентября 2015 года по март 2017 года избивал дочь 2002 года рождения и причинял ей психические страдания. Все издевательства, по словам девочки, были систематическими.
«О фактах насилия со стороны отца несовершеннолетняя рассказала школьному социальному педагогу, после чего эту информацию направили в правоохранительные органы. Сейчас потерпевшая находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних», — сообщили в СУ СК по республике Коми.
На допросе отца девочки-подростка он фактов издевательств не признал, но при этом не стал отрицать, что во взаимоотношениях с дочерью у него есть проблемы. Он уточнил, что примерным поведением дочка не отличается. Следователь выясняет все обстоятельства произошедшего, ведется сбор доказательной базы.