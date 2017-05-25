Ученые выяснили, что чипсы вызывают наркотическую зависимость

В Избранное

Скопировать

Лондон, 25 мая. Британские ученые настоятельно не рекомендуют людям есть чипсы. Оказывается, популярный продукт вызывает наркотическую зависимость.

В данный момент Россия превращается в страну людей, которые тратят огромные деньги на потребление «пустых калорий». С каждым годом в отечественных супермаркетах становится все больше вредной еды. Многие люди употребляют чипсы, гамбургеры, хот-доги и картошку фри буквально каждый день, отказываясь от овощей, фруктов, злаков.

Ученые из Великобритании провели исследование при участии добровольцев, страдающих от лишнего веса. Все участники эксперимента смотрели на изображения продуктов, состоящих из «пустых» калорий. Выяснилось, что снимки чипсов вызывают активность в органах ЦНС, отвечающих за проявление зависимости. Когда респонденты смотрели на фото здоровой еды, мозг не показывал подобных реакций, отметили ученые.