Ученые рассказали о смертельной опасности сна менее шести часов

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Вашингтон, 25 мая. Американские медики обнаружили связь между регулярным недосыпанием и риском смерти от инсульта. О результатах их исследования сообщается в издании Journal of the American Heart Association.

По мнению ученых, у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, резко повышается риск смерти от инсульта при средней продолжительности сна менее шести часов. Свои выводы они подкрепили исследованием с участием 1344 взрослых, среди которых почти 40% вошли в группу риска. У этих людей наблюдались высокий индекс массы тела, а также повышенный уровень холестерина и сахара в крови.

В течение 16 лет наблюдений 22% больных скончались. Причем если люди в группе риска в среднем спали более шести часов в сутки, то они в полтора раза чаще здоровых подвергались риску смерти от инсульта. Однако этот же риск возрастал в два раза у тех, кто уделял сну меньше шести часов, передает Inforeactor.

Добавим, ранее еще одна группа ученых исследовала взаимосвязь между качеством сна и здоровьем человеческого организма. Как показали исследования, проведенные на группе мужчин, недосып существенно ослабляет костную ткань.