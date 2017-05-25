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Россия
Шойгу рассказал сенаторам про Алеппо и ракеты

Шойгу рассказал сенаторам про Алеппо и ракеты

13:04  25 Мая 2017
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Шойгу рассказал сенаторам про Алеппо и ракеты

Москва, 25 мая. Во время правительственного часа в Совете Федерации министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ситуации в Сирии и перевооружении российской армии.

Основной темой доклада стали действия российской группировки войск в Сирии и существующая ситуация в САР. Одним из главных достижений ВС РФ в 2016 году Шойгу назвал освобождение Алеппо и фактическое прекращение гражданской войны в Сирии. 86 процентов летного состава ВКС РФ получил реальный боевой опыт, а переговоры в Астане привели к созданию в Сирии зон деэскалации.

Шойгу рассказал сенаторам про Алеппо и ракеты

Также глава военного ведомства сообщил, что ядерная триада России на 60 процентов оснащена современными образцами вооружения. В войска поступили более 50 боевых кораблей, 4700 танков и бронетехники, 1300 летательных аппаратов.

#сергейшойгу
Алексей Громов
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