США потратят 81 млн долларов на создание «кибервойск»

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Вашингтон, 25 мая. Минобороны США и американский Национальный научный фонд, ответственный за развитие в стране высоких технологий, намерены выделить порядка 81 млн долларов на проекты по кибербезопасности, в частности, на создание сети, отражающей хакерские атаки. Соответствующий тендер опубликован на федеральном портале госзакупок.

Потенциальным исполнителям проекта предстоит разработать технические меры «по превентивному обнаружению киберугроз в режиме, приближенном к реальному времени», защите от данных угроз, а также минимизации последствий прямых и автоматизированных атак. Кроме того, исполнители тендера будут должны вести журналы событий и осуществлять синхронную проверку данных, передает RT со ссылкой на документ.

Предполагается, что в рамках проекта будет создана специальная система, которая позволит определять угрозы в автоматическом режиме.

Помимо этого, Национальный научный фонд Америки учредил специальную стипендию в целях подготовки специалистов в области информационной безопасности. В федеральную команду предполагают набрать специалистов из ведущих университетов и колледжей страны.