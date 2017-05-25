Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
США потратят 81 млн долларов на создание «кибервойск»

США потратят 81 млн долларов на создание «кибервойск»

12:22  25 Мая 2017
197

США потратят 81 млн долларов на создание «кибервойск»

Вашингтон, 25 мая. Минобороны США и американский Национальный научный фонд, ответственный за развитие в стране высоких технологий, намерены выделить порядка 81 млн долларов на проекты по кибербезопасности, в частности, на создание сети, отражающей хакерские атаки. Соответствующий тендер опубликован на федеральном портале госзакупок. 

Потенциальным исполнителям проекта предстоит разработать технические меры «по превентивному обнаружению киберугроз в режиме, приближенном к реальному времени», защите от данных угроз, а также минимизации последствий прямых и автоматизированных атак. Кроме того, исполнители тендера будут должны вести журналы событий и осуществлять синхронную проверку данных, передает RT со ссылкой на документ. 

Предполагается, что в рамках проекта будет создана специальная система, которая позволит определять угрозы в автоматическом режиме. 

Помимо этого, Национальный научный фонд Америки учредил специальную стипендию в целях подготовки специалистов в области информационной безопасности. В федеральную команду предполагают набрать специалистов из ведущих университетов и колледжей страны. 

#сша #пентагон
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть