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Латакия, 25 мая. В горных районах провинции усилилась конфронтация между различными группировками исламистов.

Сирийское агентство «Аль-Масдар» сообщает о новом витке конфликта, разгоревшегося между боевиками на севере Латакии. Источник сообщает, что одна из группировок, ранее входившая в состав «Ан-Нусры» (террористическая группировка запрещена в России) присоединилась к режиму прекращения огня. После этого она арестовала одного из главарей другой группировки, называвшего себя «эмиром Средиземноморья».

Банда «эмира», подозреваемая в связях с «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация), подвергла минометному обстрелу позиции Сирийской арабской армии, чем вызвала недовольство своих бывших соратников.