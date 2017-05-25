Мэй не станет обсуждать с Трампом прокол спецслужб США

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Лондон, 25 мая. Британская канцелярия премьера Терезы Мэй не подтвердила информацию СМИ о том, что глава правительства намерена обсудить на сегодняшней встрече с президентом США Дональдом Трампом вопрос утечки данных по теракту в Манчестере.

Великобритания перестала передавать США информацию о расследовании теракта в Манчестере после того, как в СМИ просочились фото с изображением деталей взрывного устройства. Британские газеты писали, что премьер Тереза Мэй намеревалась выразить свою обеспокоенность в связи с инцидентом.

В канцелярии Мэй заявили, что на сегодняшней встрече с 45-м президентом США Трампом глава правительства Соединенного Королевства не будет поднимать этот вопрос. «Нет, мы не подтверждаем эту информацию. Мы не предоставляем заранее подобного рода детали. По завершении встречи мы представим все подробности», — приводит ТАСС слова представителя аппарата Мэй.